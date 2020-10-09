«Только под наблюдением врача!» Фармацевт о лекарстве от COVID-19
Глава Альянса фармацевтических ассоциаций предупредила в эфире НСН о побочных эффектах препарата от коронавируса.
Фармакологи из информационного центра «ФармаCOVID» обнаружили у средства «Фавипиравира», рекомендованного для лечения от коронавируса, побочные эффекты. В документе, фиксирующем итоги исследования, сказано, что препарат может вызывать моторные нарушения и падения. В Росздравнадзоре сообщили, что в ведомство не поступали сведения о развитии нестандартных реакций.
Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в эфире НСН объяснила, что в тяжелых противовирусных препаратах побочные эффекты – далеко не редкое явление. Эксперт призвала использовать его только под контролем медиков.
«Препарат этот в мире применялся мало, и у него достаточно небольшой клинический опыт. В инструкции описываются все нежелательные реакции, хотя их может и не быть. Все противовирусные препараты такого класса достаточно сложные для применения, и у них действительно есть выраженные побочные явления. Их рекомендуют для применения в стационаре, под наблюдением врача. У нас они вышли в аптечную среду, но и здесь важно назначение и наблюдения лечащего врача. Как себя покажет этот препарат, мы пока не знаем. Главное, чтобы он доказал свою эффективность в отношении COVID-19. Я выступаю за то, чтобы он назначался именно в стационаре», - уточнила она.
Действующее вещество фавипиравир было зарегистрирован в 2014 году в Японии. Препарат стал резервным средством для лечения атипичного гриппа и широко не применялся до 2020 года, пока российские ученые не начали клинические исследования препарата у пациентов с COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Число закрытых на карантин классов в Новосибирске за неделю выросло в полтора раза
- Стал известен лауреат Нобелевской премии мира
- После массового отравления детей в Дагестане возбуждено уголовное дело
- НКР опубликовала военные потери в боях за Карабах
- И.о. главы МВД Киргизии перешел на сторону народа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru