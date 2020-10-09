«Только под наблюдением врача!» Фармацевт о лекарстве от COVID-19

«Препарат этот в мире применялся мало, и у него достаточно небольшой клинический опыт. В инструкции описываются все нежелательные реакции, хотя их может и не быть. Все противовирусные препараты такого класса достаточно сложные для применения, и у них действительно есть выраженные побочные явления. Их рекомендуют для применения в стационаре, под наблюдением врача. У нас они вышли в аптечную среду, но и здесь важно назначение и наблюдения лечащего врача. Как себя покажет этот препарат, мы пока не знаем. Главное, чтобы он доказал свою эффективность в отношении COVID-19. Я выступаю за то, чтобы он назначался именно в стационаре», - уточнила она.

Действующее вещество фавипиравир было зарегистрирован в 2014 году в Японии. Препарат стал резервным средством для лечения атипичного гриппа и широко не применялся до 2020 года, пока российские ученые не начали клинические исследования препарата у пациентов с COVID-19.

