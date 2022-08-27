Ученые рассказали, почему у людей возникают навязчивые мотивы в голове

«Английские ученые даже придумали название этому феномену — earworm (дословно «ушной червь»). Такие состояния объясняются тем, что чаще всего прилипчивые мелодии достаточно просты, а текст в большинстве случаев незамысловат. Поэтому назойливые песни легко запоминаются. Это происходит в моменты, когда мы либо слишком сильно погрузились в мыслительный процесс, либо, наоборот, ничем не заняты, — пояснила эксперт.

Уточняется, что все участки головного мозга, в том числе и те, что отвечают за движение, участвуют в процессе запоминания стихов, песен и мелодий.

По мнению доктора биологических наук, руководителя лаборатории нервной системы НИИ морфологии человека Сергея Савельева, навязчивый мотив «поселяется» в мозг, когда он ленится заниматься умственной деятельностью и подменяет ее повторами примитивных мелодий.

«Они образуются внутри нейронов и выделяются в зависимости от работы и праздности. Эти соединения считаются эндогенными наркотиками. Особенно активно они вырабатываются у детей и подростков», — отметил ученый.

Чтобы избавиться от навязчивых мелодий, можно использовать техники переключения внимания.

«Можно попытаться заняться физической деятельностью. Иногда помогает просто пожевать жвачку. Лучше всего занять мозг изучением полезной информации, почитать книги или просто посмотреть фильмы», - рекомендовала Галина Родригес-Родригес.

Ранее руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева также поделилась способом избавиться от навязчивой музыки, которая звучит в голове. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

