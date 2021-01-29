Ученые рассказали об опасности употребления алкоголя перед сном

Ученые из лаборатории сна и хронобиологии имени Брэдли (США) заявили, что употребление алкоголя поздно вечером ухудшает качество сна.

Это происходит из-за того, что спиртные напитки ведут к нарушению циркадных ритмов. Кроме того, алкоголь не способствует выработке гормона мелатонина, отвечающего за засыпание человека. В результате сбиваются привычные ритмы, ухудшая сон.

Ученые утверждают, что даже незначительные дозы алкоголя способны нарушить выработку мелатонина. В ходе исследования выяснилось, что у пивших спиртное перед сном, наблюдалось снижение этого гормона на 19 % по сравнению с теми, кто засыпал трезвым, сообщает РЕН ТВ.

Сомнолог дал рекомендации по налаживанию режима сна

Еще одно исследование, проведенное в 2013 году, показало, что алкоголь оказывает влияние на фазу быстрого сна, отвечающую за стимуляцию мозга, а также помогающую работе памяти и улучшающую способность к обучению. При недостатке этой фазы у человека может появиться тревога и депрессия, а в пожилом возрасте — деменция.

Также специалисты отмечают, что так как алкоголь является мочегонным средством, то человек вынужден чаще посещать туалет, что также сказывается на качестве сна.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:УченыеАлкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры