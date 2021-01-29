Ученые рассказали об опасности употребления алкоголя перед сном
Ученые из лаборатории сна и хронобиологии имени Брэдли (США) заявили, что употребление алкоголя поздно вечером ухудшает качество сна.
Это происходит из-за того, что спиртные напитки ведут к нарушению циркадных ритмов. Кроме того, алкоголь не способствует выработке гормона мелатонина, отвечающего за засыпание человека. В результате сбиваются привычные ритмы, ухудшая сон.
Ученые утверждают, что даже незначительные дозы алкоголя способны нарушить выработку мелатонина. В ходе исследования выяснилось, что у пивших спиртное перед сном, наблюдалось снижение этого гормона на 19 % по сравнению с теми, кто засыпал трезвым, сообщает РЕН ТВ.
Еще одно исследование, проведенное в 2013 году, показало, что алкоголь оказывает влияние на фазу быстрого сна, отвечающую за стимуляцию мозга, а также помогающую работе памяти и улучшающую способность к обучению. При недостатке этой фазы у человека может появиться тревога и депрессия, а в пожилом возрасте — деменция.
Также специалисты отмечают, что так как алкоголь является мочегонным средством, то человек вынужден чаще посещать туалет, что также сказывается на качестве сна.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Студенты могут вернуться к очному обучению с 7 февраля
- Ученые рассказали об опасности употребления алкоголя перед сном
- На Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов
- Московские медики исследуют применение плазмы крови вакцинированных для лечения COVID-19
- Январь в Москве превысил норму осадков на 40%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru