Ученые рассказали об опасности употребления алкоголя перед сном

Ученые из лаборатории сна и хронобиологии имени Брэдли (США) заявили, что употребление алкоголя поздно вечером ухудшает качество сна.

Это происходит из-за того, что спиртные напитки ведут к нарушению циркадных ритмов. Кроме того, алкоголь не способствует выработке гормона мелатонина, отвечающего за засыпание человека. В результате сбиваются привычные ритмы, ухудшая сон.

Ученые утверждают, что даже незначительные дозы алкоголя способны нарушить выработку мелатонина. В ходе исследования выяснилось, что у пивших спиртное перед сном, наблюдалось снижение этого гормона на 19 % по сравнению с теми, кто засыпал трезвым, сообщает РЕН ТВ.