Сомнолог дал рекомендации по налаживанию режима сна

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в эфире «Радио 1» назвал лучшее время для отхода ко сну.

«Гормон сна, мелатонин, начинает вырабатываться примерно в 10 часов вечера, пик его концентрации приходится на час-три ночи, и к этому периоду нужно уже лечь спать, но лучше всего – до 12 часов», — рассказал учёный.

Кроме того, Дорохов отметил, что для восстановления организма сон должен длиться не менее шести часов, а меньшая его продолжительность грозит сокращением жизни на 10-15 лет.

Собеседник «Радио 1» подчеркнул, что изобретение электрической лампочки нанесло самый сильный удар по сну: из-за доступности круглосуточного освещения у людей нарушается внутренняя дисциплина и режим сна, и ночью они могут вести себя так же, как и днём.

По словам учёного, для налаживания режима сна необходимо ложиться спать в одно и то же время, обязательно до полуночи, а перед сном не есть и избегать физических нагрузок. Кроме того, эксперт порекомендовал отказаться от гаджетов: голубой экран негативно влияет на выработку гормона сна.

Как отметил Дорохов, просыпаться тоже нужно по-особенному. Учёный рекомендует вставать резко и включить яркий свет, чтобы прекратить выработку мелатонина и «запустить» дневные активные вещества.

