В Аргентине рассказали об иммунном ответе после комбинации «Спутника V» c Moderna
Комбинация первого компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» c американским препаратом Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ, следует из результатов исследования, проведенного в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщил замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте.
По словам замглавы министерства, специалисты не заметили значительных изменений при сравнении полной вакцинации «Спутником V» и комбинации российской вакцины с препаратом AstraZeneca.
«Но было большее влияние при комбинации "Спутника V" с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный ответ», — цитирует Ферранте пресс-служба Минздрава Аргентины.
Чиновник подчеркнул, что продолжается анализ итогов исследования комбинации «Спутника V» c китайской вакциной Sinopharm.
Ранее стало известно, что комбинация однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и препарата AstraZeneca создала сильный иммунный ответ среди участников совместных испытаний в Аргентине, напоминает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Главой МИД Армении стал экс-спикер парламента Арарат Мирзоян
- СМИ: Талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве
- Пострадавшие от паводков регионы получат 400 млн рублей на закупку техники
- Центр Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» под штамм «дельта»
- Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана
- Шойгу опробовал на танке трассу для Армейских международных игр
- Победившая Аверину израильтянка описала свой успех фразой «я не русская»
- Украинские наемники пожаловались на отношение к ним в Афганистане
- Футболист сборной Афганистана пытался улететь на шасси самолета и умер
- «Не похолодание, а климатическая норма». Синоптик рассказал о погоде в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru