В Аргентине рассказали об иммунном ответе после комбинации «Спутника V» c Moderna

Комбинация первого компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» c американским препаратом Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ, следует из результатов исследования, проведенного в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщил замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте.

По словам замглавы министерства, специалисты не заметили значительных изменений при сравнении полной вакцинации «Спутником V» и комбинации российской вакцины с препаратом AstraZeneca.

«Но было большее влияние при комбинации "Спутника V" с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный ответ», — цитирует Ферранте пресс-служба Минздрава Аргентины.

Чиновник подчеркнул, что продолжается анализ итогов исследования комбинации «Спутника V» c китайской вакциной Sinopharm.

Ранее стало известно, что комбинация однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и препарата AstraZeneca создала сильный иммунный ответ среди участников совместных испытаний в Аргентине, напоминает РЕН ТВ.

