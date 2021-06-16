Ученые рассчитали пик роста случаев COVID-19 в России

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета представили очередной прогноз по росту темпов заболеваемости COVID-19 в России.

По их расчетам, максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть в конце июня — примерно 25 тысяч человек. Об этом «Известиям» сообщил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров.

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По прогнозу ученого, пик заболеваемости ожидается в середине июля, а число активных больных составит порядка 580 тысяч человек. Это, по его данным, превысит показатели январского пика (560 тысяч человек). Между тем, число новых случаев коронавируса в январе было выше - 29 тысяч человек.

Специалисты считают, что уже к середине июля количество новых зараженных сократится до 20 тысяч в сутки, а к началу августа составит половину от пикового значения.

Захаров отметил, что если россияне не будут вакцинироваться, то их ждет и «четвертая, и пятая волна COVID-19».

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ФОТО: РИА Новости
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