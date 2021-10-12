Ученые раскрыли вероятность заражения COVID-19 на улице

Индийские физики технологического института в Бомбее выяснили, что ношение масок на улице не менее важно, чем в помещении. Они сделали такие выводы на основании исследования, в рамках которого смоделировали, как распространяются капли жидкости, выделяемые инфицированным человеком при кашле на улице.

По данным ученых, даже при легком попутном ветре на открытом воздухе вирус SARS-CoV-2 распространяется на большее расстояние, чем в помещении. Также стало очевидно, что турбулентные воздушные потоки способствуют тому, что он дольше остается в атмосфере во взвешенном состоянии.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Авторы делают вывод о том, что носить маски на улице, возможно, даже более важно, чем в помещении.

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ФОТО: РИА Новости
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