Ученые раскрыли опасность затяжных выходных
Длинные выходные россияне перестали замечать после пандемии и вовремя давать себе разгрузку, считает психолог Иван Карнаух.
«Во время пандемии все и так устали отдыхать. Дополнительные отдыхи просто не замечаются», — цитирует эксперта URA.RU.
Чтобы этого не происходило, в стране необходимо развивать культуру спорта. Тогда, по мнению психолога, россияне смогут отдыхать активно и чаще бывать на открытом воздухе.
Другую опасность длинных праздников указал внештатный нарколог Свердловской области, начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин. Люди, употребляющие алкоголь каждый день, могут потерять над собой контроль во время длинных выходных.
«Праздники и выходные дни усугубляют ситуацию для тех, кто ежедневно принимает алкоголь в средних и умеренных дозах. На этом фоне они употребляют чрезмерное количество», — сказал Забродин.
С этим мнением согласился художник Никас Сафронов. Дополнительный выходной в России, по его мнению, может стать новым поводом для выпивки, даже если отдых связан с Днем ЗОЖ. Об этом художник рассказал НСН.
«Лучше сделать год или десятилетие здорового образа жизни. Выходной день – это всегда приятно, но как бы он не повлек за собой употребление алкоголя», - отметил собеседник НСН.
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