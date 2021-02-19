Сафронов рассказал, чем опасен День ЗОЖ

Художник Никас Сафронов в беседе с НСН призвал объявить год здорового образа жизни вместо одного дня, или хотя бы продумать для него программу.

В России предложили учредить День здорового образа жизни и сделать его выходным. Предлагаемая дата – 7 апреля, Всемирный день здоровья.

Художник Никас Сафронов в беседе с НСН назвал возможные последствия нового праздника.

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«Лучше сделать год или десятилетие здорового образа жизни. Выходной день – это всегда приятно, но как бы он не повлек за собой употребление алкоголя. Это, конечно, забавная новость. Я помню, однажды отмечали день пешехода, и именно в этот день машин было в несколько раз больше, чем обычно. Надо, чтобы в этом здоровом дне была некая программа. К примеру, люди убирали бы территории, дворы, занимались спортом в парках. Такое надо пропагандировать, тогда это будет хороший день. А в противном случае, толку от него не будет», – сказал он.

Также Сафронов в интервью НСН поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Андреем Мягковым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПраздникЗдоровьеНикас Сафронов
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