Ученые призвали отказаться от мюслей на завтрак

Такая еда часто преподносится как здоровая, но на самом деле человек получает из нее только жиры и сахар.

По словам специалистов, если не получится найти хлопья без добавок, то правильней будет готовить на завтрак овсянку, можно добавить в нее фрукты или ягоды. Также вместо хлопьев утром можно есть натуральный йогурт, добавив в него фрукты (это клетчатка). Подойдут зерна или орехи.

Кроме того, профилактикой диабета будет отказ от бутербродов из белого хлеба и замена его на цельнозерновой. Вместо джемов к нему можно добавить домашнее пюре из банана, нежирный сыр, творог, финики или небольшое количество арахисового масла.

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов ранее заявил, что в колбасе содержится не более 1/5 мяса, также для увеличения срока хранения в нее кладут нитрит натрия. Он замедляет гниение мяса, но при этом является смертельной добавкой - больше шести граммов вещества могут привести к смерти.

