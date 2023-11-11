Врач Кондрахин рассказал об особенностях питьевого режима зимой
Питьевой режим важно соблюдать в том числе в холодное время года, так как организм обезвоживается зимой так же, как и летом. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с RT.
По словам специалиста, в холода человек теряет воду, так как происходит постоянное нагревание тела. Часть тепла уходит через открытые части тела, с дыханием и потом.
«Например, мы были на улице, зашли в метро, пока ехали, вспотели, выходим на улицу и замерзаем. Нужно также принимать воду», — рекомендовал Кондрахин.
Врач посоветовал также пить воду дома: «как можно чаще, маленькими глотками». Кондрахин пояснил, что из-за жары, отопления и низкой влажности в помещении становится сухо «и очень тяжело».
Ранее создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова рекомендовала в течение дня пить больше воды, чтобы следовать принципам здорового питания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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