Врач Кондрахин рассказал об особенностях питьевого режима зимой

По словам специалиста, в холода человек теряет воду, так как происходит постоянное нагревание тела. Часть тепла уходит через открытые части тела, с дыханием и потом.

«Например, мы были на улице, зашли в метро, пока ехали, вспотели, выходим на улицу и замерзаем. Нужно также принимать воду», — рекомендовал Кондрахин.

Врач посоветовал также пить воду дома: «как можно чаще, маленькими глотками». Кондрахин пояснил, что из-за жары, отопления и низкой влажности в помещении становится сухо «и очень тяжело».

Ранее создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова рекомендовала в течение дня пить больше воды, чтобы следовать принципам здорового питания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

