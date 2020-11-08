Ученые предупредили о риске новой смертельной пандемии из-за летучих мышей

Отмечается, что у человечества нет препаратов, способных спасти от вируса, поэтому смертность от него достигает 90 процентов.

Ученые также констатируют распространение нового вируса в регионах, где нет типичных фруктов, связанных с заражением. Хотя Нипах реже передается от животного человеку, ученые предупреждают, что в организме летучих мышей может быть мутировавший вирус.

«И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни», - заявил руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.

К тому же, отметил ученый, статистика заболевания неточно, потому что симптомы вируса Нипах также характерны для японского энцефалита и малярии.

Напомним, вирус Sars-CoV-2 также был найден у летучих мышей в Китае.

А эксперты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России, сообщила РИА Новости руководитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

