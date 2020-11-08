Ученые предупредили о риске новой смертельной пандемии из-за летучих мышей
Американские ученые предупредили об распространении смертельного вируса Нипах, который передается от летучих мышей человеку. Результаты их исследования опубликованы Express.
Вирус Нипах больше всего убивает жителей густонаселенных районов Бангладеш и Индии. Он передается от животных человеку через фрукты, надкусанные млекопитающими и содержащими их слюну.
Отмечается, что у человечества нет препаратов, способных спасти от вируса, поэтому смертность от него достигает 90 процентов.
Ученые также констатируют распространение нового вируса в регионах, где нет типичных фруктов, связанных с заражением. Хотя Нипах реже передается от животного человеку, ученые предупреждают, что в организме летучих мышей может быть мутировавший вирус.
«И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни», - заявил руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.
К тому же, отметил ученый, статистика заболевания неточно, потому что симптомы вируса Нипах также характерны для японского энцефалита и малярии.
Напомним, вирус Sars-CoV-2 также был найден у летучих мышей в Китае.
А эксперты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России, сообщила РИА Новости руководитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru