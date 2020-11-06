Россельхознадзор рассказал о состоянии привитых от коронавируса животных

Россельхознадзор не обнаружил негативных реакций у кошек и собак, привитых вакциной от коронавируса Федерального центра охраны здоровья животных.

Ведомство сообщает, что с 20 октября экспериментальный образец вакцины был испытан на 40 кошках и 40 собаках. У животных не отмечается негативных проявлений в общем состоянии и непосредственно в месте введения препарата.

Кроме того, Россельхознадзор запланировал испытания вакцины для животных на пушных зверях (норках и других).

В ведомстве также отмечают, что роль животных в распространении коронавирусной инфекции до сих пор не определена, и источник возбудителя заболевания не установлен.

По мнению ВОЗ и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), наиболее вероятный источник коронавируса — летучие мыши. Однако не исключено, что причиной первого инфицирования человека был промежуточный переносчик вируса, животное другого вида. Предположительно, промежуточным хозяином инфекции могло стать сельскохозяйственное, дикое или одомашненное дикое животное.

Кроме того, Россельхознадзор сообщает о выявлении COVID-19 у различных животных в 17 странах мира. Так, коронавирус у кошек был диагностирован в России и Германии, у кошек и собак — в Китае и США. Отмечается, что в американских звероводческих хозяйствах вирус обнаружили и у более крупных представителей семейства кошачьих —тигров и львов.

