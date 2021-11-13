Ученые предложили вживить электроды в мозг психически больным пациентам

Вживление электродов в мозг и стимуляция его определенного отдела электричеством позволяет усилить когнитивный контроль и снизить тревожность. К таким выводам пришли американские исследователи, сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

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«В исследовании приняли участие 12 человек, перенесших операцию на головном мозге по поводу эпилепсии, которым в разные отделы мозга были имплантированы электроды для выявления локализации эпилептического очага», - говорится в сообщении.

По мнению исследователей, можно говорить о принципиально новом подходе к лечению психических заболеваний. Пациенту дают инструмент, который позволяет контролировать симптомы болезни вместо того, чтобы пытаться подавить.

Технологию готовят к клиническим испытаниям. В настоящее время с помощью имплантированных электродов лечат болезнь Паркинсона, эпилепсию, хронические боли в том случае, когда не помогает фармакологическое лечение.

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ТЕГИ:ПсихиатрияИсследованиеАмериканские Ученые
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