«Все решают деньги»: Кто оплатил побег члена банды Басаева из психбольницы
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров уверен, что Алханов попал в психбольницу Астрахани неслучайно.
Покинуть психбольницу без помощи сотрудников невозможно, заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне в Астрахани был задержан сбежавший из психбольницы член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов, которого подозревали в причастности к нападению на псковский десант в Чечне в феврале 2000 года. Ранее он провел 10 лет в колонии за бандитизм, в Астрахань его конвоировали для проведения психиатрической экспертизы.
«Я уже ничему не удивляюсь, помните у нас пять преступников сбежали, которых ловили потом полгода? Я это говорил и думаю, следствие это подтвердит: без участия тех, кто их охранял, такой побег сделать было невозможно. В случае с психбольницей, думаю, что неслучайно Алханов туда попал – это раз, и второе – без помощи людей, которые являются сотрудниками этой больницы. Я знаю, какая система в этих больницах и не представляю, как ее можно покинуть», - отметил Гончаров.
Следствию теперь предстоит разобраться, кто «проплатил» данный побег, и сделать выводы на будущее, подчеркнул полковник.
«Я не знаю, кому это выгодно, я знаю только одно: в нарушении закона у нас все решают деньги. В этом случае, если следствие дойдет до истины, будут решаться вопросы о том, кто это все проплатил. Кому это выгодно? Тем друзьям-боевикам и лидерам террористических организаций, которые есть у нас в России и еще не все уничтожены», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее пятеро арестантов совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Самым опасным среди беглецов считался 50-летний Мавриди – его обвиняют в заказном убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова – владельца компании «Мясная империя». Позже полиция задержала всех беглецов.
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