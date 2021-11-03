«Все решают деньги»: Кто оплатил побег члена банды Басаева из психбольницы

Покинуть психбольницу без помощи сотрудников невозможно, заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Накануне в Астрахани был задержан сбежавший из психбольницы член банды Шамиля Басаева Магомед Алханов, которого подозревали в причастности к нападению на псковский десант в Чечне в феврале 2000 года. Ранее он провел 10 лет в колонии за бандитизм, в Астрахань его конвоировали для проведения психиатрической экспертизы.

«Я уже ничему не удивляюсь, помните у нас пять преступников сбежали, которых ловили потом полгода? Я это говорил и думаю, следствие это подтвердит: без участия тех, кто их охранял, такой побег сделать было невозможно. В случае с психбольницей, думаю, что неслучайно Алханов туда попал – это раз, и второе – без помощи людей, которые являются сотрудниками этой больницы. Я знаю, какая система в этих больницах и не представляю, как ее можно покинуть», - отметил Гончаров.