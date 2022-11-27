Ученые объяснили зависимость людей от сладкой и вредной пищи
Зависимость людей от сладкой пищи и фастфуда похожа на тягу к табаку, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.
Привыкание может возникнуть из-за продуктов с большим содержанием рафинированных жиров и углеводов. Речь идет о шоколаде, чипсах, пицце и мороженом. Привыкание приводит к потере самоконтроля. Табак и нездоровая пища похожи на уровне молекул биохимии, которые вызывают одинаковые по силе тягу и привыкание.
Злоупотребление фастфудом повышает риск смертности примерно на треть.
Россияне тратят больше в ресторанах и кафе среднего и высокого класса, чем в точках быстрого питания. Однако на фоне падения доходов граждан выручка заведений может сократиться, а дорогим ресторанам и вовсе может грозить закрытие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- ФАС проследит за тарифами ЖКХ
- Корабль Cargo Dragon 27 ноября должен причалить к МКС
- О группе «Иванушки International» снимут фильм
- Ученые объяснили зависимость людей от сладкой и вредной пищи
- Дачникам грозят штрафы за неубранный снег
- Стало известно, сколько стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины
- Российским туристам посоветовали купить валюту до 5 декабря
- Нацбанк Украины пообещал американскому послу прекратить печатать гривну
- Больше половины жителей ФРГ перешли на режим жесткой экономии
- Захарова заявила, что европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru