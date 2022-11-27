Ученые объяснили зависимость людей от сладкой и вредной пищи

Привыкание может возникнуть из-за продуктов с большим содержанием рафинированных жиров и углеводов. Речь идет о шоколаде, чипсах, пицце и мороженом. Привыкание приводит к потере самоконтроля. Табак и нездоровая пища похожи на уровне молекул биохимии, которые вызывают одинаковые по силе тягу и привыкание.

Злоупотребление фастфудом повышает риск смертности примерно на треть.

Россияне тратят больше в ресторанах и кафе среднего и высокого класса, чем в точках быстрого питания. Однако на фоне падения доходов граждан выручка заведений может сократиться, а дорогим ресторанам и вовсе может грозить закрытие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

