Исследование: Россияне тратят больше денег на рестораны, чем на фастфуд

Россияне тратят больше в ресторанах и кафе среднего и высокого класса, чем в точках быстрого питания. Однако на фоне падения доходов граждан выручка заведений может сократиться, а дорогим ресторанам и вовсе может грозить закрытие. Об этом пишет NEWS.ru.

Как сообщает издание со ссылкой на исследование INFOLine, оборот общепита в стране в 2021 году вырос на 26,7%, до 2,8 трлн рублей. По предварительным оценкам, за первое полугодие 2022 года оборот составил 1,5 трлн рублей. Отмечается, что на рынке доминируют заведения полного обслуживания (с официантами), в прошлом году их доля от всего оборота составила 36%, или 1 трлн рублей, ситуация почти не изменилась. На втором месте по обороту кафе и рестораны быстрого обслуживания, на них приходится 31% рынка (875 млрд рублей). Из-за ухода иностранных сетей фастфуда подобные заведения не смогли обогнать по обороту кафе и рестораны с официантами. Третье место на рынке занимают заведения сегмента Grab&Go (еда с собой или на ходу), на которые приходится 5% (155 млрд рублей).

Среди неспециализированных заведений наиболее прибыльны столовые и кафе в учебных заведениях (14% рынка, или 380 млрд рублей). В прошлом году этот сегмент вырос на 37% благодаря возобновлению очного обучения и увеличению финансирования программы «Горячее питание в школах». Кроме того, 3% рынка приходится на производственные столовые, 5% — на питание в гостиницах, 6% — на прочие типы: столовые в городах, сезонную торговлю на улицах и в парках, питание на АЗС.

По данным экспертов, «катастрофического вала банкротств» кафе и ресторанов в ближайшие месяцы не ожидается. Согласно прогнозам, заведения будут удешевлять себестоимость своих услуг, «чтобы что-то заработать», а также сокращать филиалы и работать онлайн, чтобы сэкономить на аренде.

