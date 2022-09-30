Названы самые безопасные виды фастфуда
Названы самые безопасные виды фастфуда, сообщает радио Sputnik со ссылкой на гастроэнтеролога Нурию Дианову.
По ее словам, риск отравления крайне мал при употреблении пиццы или бургеров, поскольку эти блюда обычно производятся на автоматизированных линиях. Однако частое употребление этих блюд может привести к избыточному весу и обострению некоторых хронических заболеваний.
По словам эксперта, пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее может обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса.
Что касается шаурмы, то это блюдо отличается сбалансированным составом и вряд ли приведет к хроническим заболеваниям ЖКТ или нарушению обменных процессов. Однако употребление этого блюда может стать причиной острого отравления.
Ранее пятнадцать человек, в том числе пять детей, отравились шаурмой в Уфе. Все потерпевшие накануне приобрели шаурму в одном из киосков микрорайоне Сипайлово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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