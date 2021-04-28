Ученые объяснили потерю вкуса при COVID-19

У больных коронавирусом вкусовые клетки поражаются через фермент, содержащийся у основания и в задней части языка, сообщают американские ученые.

В Национальном институте США по проблемам старения провели исследование, в ходе которого были проанализированы тысячи вкусовых рецепторов человека. В результате удалось обнаружить, что на веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на задней части языка содержится фермент ACE2, через который к вкусовым рецепторам попадает коронавирус, который поражает здоровые клетки и приводит к потере или ослаблению вкуса у людей.

Полное восстановление чувствительности рта к пище может занять у пациентов от нескольких недель до полугода, сообщается на сайте bioRxiv.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал, что делать при первых симптомах COVID-19.

