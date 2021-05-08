Ученые обещают вылечить мигрень

Исследователи выявили новый клеточный механизм мигрени, который позволит в будущем создать новый способ ее лечения. Результаты опытов представила в журнале eLife доцент кафедры психиатрии Иллинойского университета в Чикаго Амина Прадхан.

Нейронная пластичность является решающим фактором для выявления причин и механизмов лечения расстройств центральной нервной системы.

Доктор Мясников рассказал о пользе антидепрессантов при головной боли

Структуру клетки поддерживает цитоскелет. Он состоит из белка тубулина, который способен менять собственный размер, форму и размер клетки. Таким образом нервная система может реагировать на изменения в окружающей среде. Тубулин меняется в результате химического процесса, называемого ацетилированием. При деацетилировании тубулина индуцированное гистондеацетилазой 6 или HDAC6 приводит к нестабильности цитоскелета.

В результате проведенного на мышах исследования ученые сделали вывод - развитию мигрени может способствовать снижение сложности нейронов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль может быть первым предвестником инсульта в случае, когда перед приступом мигрени у человека есть странные предчувствия, которые доктор назвал «аурой».

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ФОТО: pixabay.com
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