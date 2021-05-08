Ученые обещают вылечить мигрень

Структуру клетки поддерживает цитоскелет. Он состоит из белка тубулина, который способен менять собственный размер, форму и размер клетки. Таким образом нервная система может реагировать на изменения в окружающей среде. Тубулин меняется в результате химического процесса, называемого ацетилированием. При деацетилировании тубулина индуцированное гистондеацетилазой 6 или HDAC6 приводит к нестабильности цитоскелета.

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