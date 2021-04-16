Мясников назвал «мигрень с аурой» предвестником инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль может быть первым предвестником инсульта в случае, когда перед приступом мигрени у человека есть странные предчувствия, которые доктор назвал «аурой».

«Иногда перед сильным приступом начинаются какие-то видения: может быть, запахи, звуки, странное освещение, вот эта вот «аура», то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом, в том числе», — заявил врач в эфире телеканала «Россия-1».

Мясников считает, что особенно серьезно к такому предчувствию стоит относиться женщинам. Также врач пояснил, какие признаки определяют предрасположенность человека к инсульту. Это полнота, повышенный сахар и холестерин, артериальная гипертония.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН назвал одышку в числе самых настораживающих симптомов COVID-19.

