Мясников назвал «мигрень с аурой» предвестником инсульта
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль может быть первым предвестником инсульта в случае, когда перед приступом мигрени у человека есть странные предчувствия, которые доктор назвал «аурой».
«Иногда перед сильным приступом начинаются какие-то видения: может быть, запахи, звуки, странное освещение, вот эта вот «аура», то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом, в том числе», — заявил врач в эфире телеканала «Россия-1».
Мясников считает, что особенно серьезно к такому предчувствию стоит относиться женщинам. Также врач пояснил, какие признаки определяют предрасположенность человека к инсульту. Это полнота, повышенный сахар и холестерин, артериальная гипертония.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН назвал одышку в числе самых настораживающих симптомов COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- МИД Литвы вызвал российского посла
- Франция провела вакцинацию среди всех жителей домов престарелых
- Путин заработал в 2020 году 9,9 миллиона рублей
- Ведущая программы «Время» на Первом канале обвинила власти во лжи
- Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашнего ареста»
- Зеленский назвал правильной встречу Путина и Байдена
- МИД Ирана осудил санкции США против России
- Преподаватель школы искусств в Пензе арестован по делу о сексуальном насилии
- Мясников назвал «мигрень с аурой» предвестником инсульта
- Названа предварительная дата выездного заседания суда по делу о крушении MH17
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru