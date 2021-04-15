Доктор Мясников рассказал о пользе антидепрессантов при головной боли
Россияне ошибочно избегают использования антидепрессантов в качестве средств от головной боли, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Мясникова, многие жители страны ошибочно считают, что антидепрессанты используются только для лечения депрессии.
Как отметил медик, подобные препараты могут применяться при головных болях напряжения. По словам Мясникова, это один из самых распространенных видов головной боли, представляющий собой разновидностью остеохондроза, когда болят окружающие голову ткани.
При «упорной головной боли», когда человеку приходится принять большое количество обезболивающих препаратов, врач рекомендует также использовать антидепрессанты. Против подобных симптомов эффективны лекарства первого поколения, в частности амитриптилин, которые помогают переключить болевые рецепторы и избавить человека от необходимости приема обезболивающих.
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