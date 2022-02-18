Ученые назвали симптомы «омикрона» у привитых от COVID-19

По данным исследователей, во время заболевания у привитых наблюдаются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головные и мышечные боли. Также у таких пациентов появляются лихорадка и чихание, пишет Ura.ru.

Кроме того, ученые выяснили, что у некоторых пациентов снижаются аппетит, вкус и обоняние, а дыхание становится затрудненным, отмечает RT.





