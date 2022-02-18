Ученые назвали симптомы «омикрона» у привитых от COVID-19
Норвежские ученые выделили восемь симптомов, которые проявляются у полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции при заражении штаммом «омикрон». Об этом сообщает издание по надзору за инфекционными заболеваниями Eurosurveillance.
По данным исследователей, во время заболевания у привитых наблюдаются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головные и мышечные боли. Также у таких пациентов появляются лихорадка и чихание, пишет Ura.ru.
Кроме того, ученые выяснили, что у некоторых пациентов снижаются аппетит, вкус и обоняние, а дыхание становится затрудненным, отмечает RT.
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