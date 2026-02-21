Сборные Канады и США вышли в финал олимпийского хоккейного турнира

Хоккейные сборные Канады и США прошли в финал турнира на Олимпийских играх в Италии.

Ски-альпинист Филиппов принёс России первую медаль Олимпиады—2026

В полуфинальном матче канадцы встретились со сборной Финляндии и обыграли соперников со счетом 3:2. В свою очередь, американская команда одержала победу над соперниками из Словакии со счетом 6:2.

Финальный матч Олимпиады состоится 22 февраля. Бронзовые медали разыграют на встрече 21 февраля.

Сборная Канады девять раз побеждала на Олимпийских играх, последний титул она завоевала в 2014 году в Сочи. Хоккейная команда США дважды выигрывала Олимпиаду - в 1960-м и 1980 годах.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:КанадаСШАОлимпийские Игры

