Сборные Канады и США вышли в финал олимпийского хоккейного турнира
21 февраля 202603:43
Хоккейные сборные Канады и США прошли в финал турнира на Олимпийских играх в Италии.
В полуфинальном матче канадцы встретились со сборной Финляндии и обыграли соперников со счетом 3:2. В свою очередь, американская команда одержала победу над соперниками из Словакии со счетом 6:2.
Финальный матч Олимпиады состоится 22 февраля. Бронзовые медали разыграют на встрече 21 февраля.
Сборная Канады девять раз побеждала на Олимпийских играх, последний титул она завоевала в 2014 году в Сочи. Хоккейная команда США дважды выигрывала Олимпиаду - в 1960-м и 1980 годах.
