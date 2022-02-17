Доктор Комаровский перечислил правила лечения «омикрона» в домашних условиях
Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал о правилах лечения штамма коронавируса «омикрон» в домашних условиях.
«Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать — конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того — не лежать в одном положении», — заявил медик.
Комаровский объяснил, что в вертикальном положении лучше работает дыхательная мускулатура, пишет «Свободная пресса». Кроме того, врач посоветовал отказаться от пищи, если не хочется есть, либо употреблять «что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное». При этом следует много пить: жидкость влияет на вязкость крови и мокроты.
Также доктор Комаровский рекомендовал следить за чистотой воздуха, проветривать помещение и сохранять температуру не выше 20 градусов, пишет RT.
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