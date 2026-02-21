Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран
США вводят пошлины в 10% на импорт из всех стран. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Глава государства сообщил, что подписал в Овальном кабинете указ о глобальной 10% пошлине в отношении всех государств. Тарифы вступают в силу «практически немедленно».
По данным Белого дома, новые пошлины вводятся на срок 150 дней, они начнут действовать с 24 февраля.
Ранее американский Верховный суд выступил против применения администрацией Трампа механизма импортных пошлин в отношении других стран и признал их введение превышением полномочий. На этом фоне президент США анонсировал установление 10-процентных тарифов на весь импорт.
