В Самарской области ВСУ атаковали две промплощадки
21 февраля 202606:34
Украина атаковала промышленные площадки в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Об этом он написал в мессенджере Max.
Губернатор отметил, что сегодня ночью Киев нанес удар по двум промышленным площадкам в регионе. Никто не пострадал.
Как отметил Федорищев, на местах находятся оперативные службы.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что украинские беспилотники атаковали один из объектов в регионе.
