В Самарской области ВСУ атаковали две промплощадки

Украина атаковала промышленные площадки в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Об этом он написал в мессенджере Max.

Губернатор отметил, что сегодня ночью Киев нанес удар по двум промышленным площадкам в регионе. Никто не пострадал.

Как отметил Федорищев, на местах находятся оперативные службы.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что украинские беспилотники атаковали один из объектов в регионе.

ФОТО: РИА Новости
