СМИ: На военной базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США
Десятки американских самолетов заметили на военной базе «Муваффак Салти» в Иордании. Об этом пишет New York Times.
Ранее Reuters сообщило, что в феврале наблюдалось наращивание авиатехники на американских базах «Эль-Удейд» в Катаре и «Муваффак Салти».
New York Times ссылается на снимки со спутников и полетные данные. Самолеты обнаружили на фоне усиления напряженности между США и Ираном. На сделанных в пятницу спутниковых фотографиях видно более 60 самолетов - почти в три раза больше обычного, несколько беспилотников и вертолетов и новые средства противовоздушной обороны. Также известно, что с 15 февраля на базе совершили посадку как минимум 68 транспортных самолетов.
По словам иорданских чиновников, самолеты и оборудование США разместили на базе в рамках оборонного соглашения с Вашингтоном.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток более 50 дополнительных истребителей, две ударные группы авианосцев с сопровождающими их эсминцами, крейсерами, подводными лодками.
