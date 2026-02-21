Конфликт на Украине продвигается к завершению, считает временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев. Об этом он заявил во время мероприятия в посольстве в честь Дня защитника Отечества, передает РИА Новости.

«Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт... продолжает приближаться к своему завершению», - указал дипломат.

Леденев подчеркнул, что кризис начался из-за «культивации неонацистской идеологии в братском государстве».

Как отметил поверенный, действующая администрация США активно поддерживает переговоры по урегулированию ситуации. При этом предыдущее американское руководство поддерживало коллективные усилия Запада по достижению «несбыточной мечты» о нанесении России стратегического поражения.

Между тем СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп хочет добиться договоренности по урегулированию на Украине до промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября.

