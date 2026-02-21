В посольстве РФ заявили, что украинский конфликт продвигается к завершению
Конфликт на Украине продвигается к завершению, считает временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев. Об этом он заявил во время мероприятия в посольстве в честь Дня защитника Отечества, передает РИА Новости.
«Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт... продолжает приближаться к своему завершению», - указал дипломат.
Леденев подчеркнул, что кризис начался из-за «культивации неонацистской идеологии в братском государстве».
Как отметил поверенный, действующая администрация США активно поддерживает переговоры по урегулированию ситуации. При этом предыдущее американское руководство поддерживало коллективные усилия Запада по достижению «несбыточной мечты» о нанесении России стратегического поражения.
Между тем СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп хочет добиться договоренности по урегулированию на Украине до промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября.
Горячие новости
- В России зарегистрировали 40,5 млн пенсионеров
- В посольстве РФ заявили, что украинский конфликт продвигается к завершению
- Сборные Канады и США вышли в финал олимпийского хоккейного турнира
- Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран
- Фильм «Чебурашка 2» заработал в кинопрокате более 6 млрд рублей
- Оперштаб Кубани: В Сочи произошло землетрясение
- МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран
- В Госдуме заявили, что бумажные квитанции за ЖКХ не отменят полностью
- Дроны ВСУ атаковали объект в Удмуртии
- Орбан: Венгрия будет блокировать выдачу еврокредита Киеву из-за «Дружбы»