В России обновят перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
21 февраля 202605:42
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов изменится в России. Об этом пишет ТАСС.
В перечень добавили восемь лекарств. Препараты используют при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, злокачественных образований, туберкулеза.
Отмечается, что список обновится уже на следующей неделе.
Между тем Росздравнадзор выяснил, что по итогам 2025 года розничные цены на ЖНВЛП в России увеличились на 4,7%.
Горячие новости
- В России обновят перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
- В Приамурье нашли место крушения пропавшего вертолета и тела трех погибших
- СМИ: США рассматривают вариант ликвидации аятоллы Хаменеи и его сына
- В России зарегистрировали 40,5 млн пенсионеров
- В посольстве РФ заявили, что украинский конфликт продвигается к завершению
- Сборные Канады и США вышли в финал олимпийского хоккейного турнира
- Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран
- Фильм «Чебурашка 2» заработал в кинопрокате более 6 млрд рублей
- Оперштаб Кубани: В Сочи произошло землетрясение
- МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран