В России обновят перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов изменится в России. Об этом пишет ТАСС.

В перечень добавили восемь лекарств. Препараты используют при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, злокачественных образований, туберкулеза.

Отмечается, что список обновится уже на следующей неделе.

Между тем Росздравнадзор выяснил, что по итогам 2025 года розничные цены на ЖНВЛП в России увеличились на 4,7%.

