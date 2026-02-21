СМИ: США рассматривают вариант ликвидации аятоллы Хаменеи и его сына
США рассматривают возможность ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также его сына Моджтабы. Об этом пишет Axios, ссылаясь на неназванного советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
По словам собеседника издания, у Вашингтона есть «варианты на любой сценарий».
«Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет... выбран», — указал советник.
При этом другой источник сообщил Axios, что вариант с ликвидацией аятоллы и его сына представили лидеру США несколько недель назад.
Ранее СМИ сообщили, что американские военные готовы к боевым действиям против Ирана уже 21 февраля. Дональда Трампа уведомили об этом.
Горячие новости
- В России обновят перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
- В Приамурье нашли место крушения пропавшего вертолета и тела трех погибших
- СМИ: США рассматривают вариант ликвидации аятоллы Хаменеи и его сына
- В России зарегистрировали 40,5 млн пенсионеров
- В посольстве РФ заявили, что украинский конфликт продвигается к завершению
- Сборные Канады и США вышли в финал олимпийского хоккейного турнира
- Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран
- Фильм «Чебурашка 2» заработал в кинопрокате более 6 млрд рублей
- Оперштаб Кубани: В Сочи произошло землетрясение
- МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран