СМИ: США рассматривают вариант ликвидации аятоллы Хаменеи и его сына

США рассматривают возможность ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также его сына Моджтабы. Об этом пишет Axios, ссылаясь на неназванного советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По словам собеседника издания, у Вашингтона есть «варианты на любой сценарий».

«Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет... выбран», — указал советник.

При этом другой источник сообщил Axios, что вариант с ликвидацией аятоллы и его сына представили лидеру США несколько недель назад.

Ранее СМИ сообщили, что американские военные готовы к боевым действиям против Ирана уже 21 февраля. Дональда Трампа уведомили об этом.

