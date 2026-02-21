Белый дом: США прекратили действие некоторых пошлин
США отменили действие ряда таможенных пошлин в связи с соответствующим решением Верховного суда страны. Об этом заявил Белый дом, передает ТАСС.
Так, прекращается действие тарифов, введенных под предлогом закона о чрезвычайном положении. Отменены пошлины, введенные в апреле прошлого года на товары из 185 стран и территорий, а также тарифы против Китая, Мексики и Канады, которые ввели под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Кроме того, отменяются меры в отношении стран, приобретавших нефть или газ у Венесуэлы, дополнительные пошлины в 25% против Индии из-за закупки государством российской нефти.
Белый дом также рассказал о прекращении действия указов о возможном введении тарифов для стран, поставляющих нефть на Кубу и импортирующих товары либо услуги из Ирана.
Американские власти указали, что взимание пошлин должно быть прекращено как можно скорее.
Между тем президент США Дональд Трамп подписал указ о введении глобальной пошлины 10% на импорт из всех государств.
