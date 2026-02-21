В России зарегистрировали 40,5 млн пенсионеров
21 февраля 202604:28
Более 40 млн пенсионеров проживают в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
По сведениям ведомства, на 1 января 2026 года численность пенсионеров на учете составила 40,522 млн.
Отмечается, что в России зарегистрировано 7,161 млн работающих пенсионеров и 33,361 млн неработающих.
Ранее стало известно, что некоторые категории россиян могут выйти на пенсию досрочно. Это касается в том числе граждан, выработавших льготный северный стаж, и сотрудников, работавших в условиях с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.
Горячие новости
- СМИ: США рассматривают вариант ликвидации аятоллы Хаменеи и его сына
- В России зарегистрировали 40,5 млн пенсионеров
- В посольстве РФ заявили, что украинский конфликт продвигается к завершению
- Сборные Канады и США вышли в финал олимпийского хоккейного турнира
- Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран
- Фильм «Чебурашка 2» заработал в кинопрокате более 6 млрд рублей
- Оперштаб Кубани: В Сочи произошло землетрясение
- МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран
- В Госдуме заявили, что бумажные квитанции за ЖКХ не отменят полностью
- Дроны ВСУ атаковали объект в Удмуртии