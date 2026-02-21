В России зарегистрировали 40,5 млн пенсионеров

Более 40 млн пенсионеров проживают в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

По сведениям ведомства, на 1 января 2026 года численность пенсионеров на учете составила 40,522 млн.

Отмечается, что в России зарегистрировано 7,161 млн работающих пенсионеров и 33,361 млн неработающих.

Ранее стало известно, что некоторые категории россиян могут выйти на пенсию досрочно. Это касается в том числе граждан, выработавших льготный северный стаж, и сотрудников, работавших в условиях с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.

