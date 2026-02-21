В Приамурье нашли место крушения пропавшего вертолета и тела трех погибших

Место крушения пропавшего вертолета обнаружили в Ромненском округе Амурской области. Об этом сообщило правительство региона.

«В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе», — отметили власти.

Спасатели в ходе поисково-спасательной операции нашли место авиакатастрофы и обнаружили тела трех погибших.

Ранее вертолет Robinson R-44 пропал с радаров, воздушное судно вылетело с лесной деляны в 130 км от села Амаранка. На борту находились две женщины — следователя Следственного комитета и полицейский.

