Диетолог раскрыл продукты, ускоряющие старение
Ускоряют старение организма сахар, красное мясо, жареная пища и быстрые углеводы, рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Это и избыточное потребление сахара и продуктов, содержащих его, группа из быстрых углеводов, то есть изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, то, что содержит трансжиры, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых омега-6, а также частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки», — раскрыл специалист в беседе с URA.RU вредные продукты.
Небогатая витаминами и однообразная еда также способствует развитию хронических заболеваний.
Приём в пищу красного мяса 2-3 раза в неделю - вполне допустимая и наиболее безопасная для здоровья норма. Такую оценку дала диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.
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