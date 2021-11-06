Диетолог раскрыл продукты, ускоряющие старение

«Это и избыточное потребление сахара и продуктов, содержащих его, группа из быстрых углеводов, то есть изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, то, что содержит трансжиры, то есть маргарин, подсолнечное и ряд других масел, богатых омега-6, а также частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки», — раскрыл специалист в беседе с URA.RU вредные продукты.

Небогатая витаминами и однообразная еда также способствует развитию хронических заболеваний.

Приём в пищу красного мяса 2-3 раза в неделю - вполне допустимая и наиболее безопасная для здоровья норма. Такую оценку дала диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.

