Врачи рассказали о витаминах, которые нужно принимать осенью
Сооснователь сервиса по подбору витаминов Александр Вученович заявил, что для хорошего самочувствия зимой уже в сентябре следует начать приём витаминов, сообщает телеканал «МИР 24».
По его словам, в первую очередь - это витамин D, который в осенне-зимний период расходуется быстрее, а также витамин A, магний и Омега-3.
«Витамин А играет важную роль в нормальной работе сердца, лёгких и зрения, магний отвечает за стрессоустойчивость, а дефицит Омеги-3 не наблюдается только у жителей Японии, которые часто едят свежую рыбу», – отметил эксперт.
Реабилитолог Марк Леонтьев, в свою очередь, указал, что для профилактики можно выбрать витаминно-минеральный комплекс, особенно если в него входят цинк, селен, витамин С, витамины группы В.
Оба специалиста также отметили, что лучше не назначать себе витамины самостоятельно - стоит сначала сдать анализы, чтобы выявить их возможный дефицит.
Ранее диетолог Римма Мойсенко заявила, что в осенне-зимний период лучше воздержаться от белого риса, картофеля и алкоголя, сообщает RT.
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