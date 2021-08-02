Ученые назвали продлевающие жизнь продукты

Американские ученые назвали продукты, которые продлевают продолжительность жизни. В исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Clinical Nutrition, они заявили, что этот список входят лосось, тунец, палтус, семена льна и семена чиа. Все они содержат большое количество жирных кислот омега-3..

За участниками исследования наблюдали 11 лет. Для оценки их состояние здоровья были взяты 8 стандартных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (возраст, пол, общий холестерин, диабет, курение и другие). Выяснилось, что омега-3 положительно влияет на работу сердечной системы и способствует снижению воспалений. Также было установлено, что люди с высоким содержанием омеги-3 в крови живут на пять лет дольше, подчеркивает Газета.ру.