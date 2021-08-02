Ученые назвали продлевающие жизнь продукты

Американские ученые назвали продукты, которые продлевают продолжительность жизни. В исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Clinical Nutrition, они заявили, что этот список входят лосось, тунец, палтус, семена льна и семена чиа. Все они содержат большое количество жирных кислот омега-3..

За участниками исследования наблюдали 11 лет. Для оценки их состояние здоровья были взяты 8 стандартных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (возраст, пол, общий холестерин, диабет, курение и другие). Выяснилось, что омега-3 положительно влияет на работу сердечной системы и способствует снижению воспалений. Также было установлено, что люди с высоким содержанием омеги-3 в крови живут на пять лет дольше, подчеркивает Газета.ру.

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К слову, самыми вредными и опасными для здоровья продуктами считаются фастфуд, жирный майонез, выпечка с применением маргарина, а также кондитерская глазурь. Об этом рассказала диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.

По её словам, главную опасность несут трансжиры, содержащиеся в вышеперечисленном.Она подчеркнула, что большое количество трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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