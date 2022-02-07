Ученые назвали привычку, помогающую предотвратить инсульт

Прием ванны сокращает риск инсульта и развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, сообщает Daily Express.

Отмечается, что исследование было проведено в Японии – участие в нем приняли 30 тысяч человек.

Ученые выяснили, что люди, которые ежедневно принимают ванну на 28% реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 26% - с инсультом.

Эксперты назвали шесть кожных симптомов «омикрона»

Сообщается, что именно горячая ванна может иметь положительный эффект, так как это снижает кровяное давление.

Недостаток витамина D повышает риск смерти от коронавируса в девять раз. К такому выводу пришли ученые Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи ранее.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: АНО «Национальные приоритеты»
ТЕГИ:ИнсультУченые
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры