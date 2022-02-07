Ученые назвали привычку, помогающую предотвратить инсульт

Прием ванны сокращает риск инсульта и развития сердечно-сосудистых заболеваний в целом. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, сообщает Daily Express.

Отмечается, что исследование было проведено в Японии – участие в нем приняли 30 тысяч человек.

Ученые выяснили, что люди, которые ежедневно принимают ванну на 28% реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 26% - с инсультом.