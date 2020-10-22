Ученые нашли способ снизить цену на лекарство от COVID-19
Российские ученые нашли путь удешевления лекарства от коронавируса. Об этом сообщил директор Менделеевского инжинирингового центра (МИЦ) РХТУ Ратмир Дашкин.
По его словам, препарат станет боле доступным по цене, если на треть сократить количество стадий получения фармацевтической субстанции для лекарства от коронавируса нового типа – фавипиравира (продается под торговой маркой «Авифавир»).
Специалист отметил, что количество стадий синтеза можно снизить, правильно подбирая сырьевые материалы. Сейчас уже удалось снизить количество стадий до 5–6, в то время как ранее использовалось 9.
На завершение исследований потребуется от трех до четырех месяцев, передает ТАСС.
В настоящее время розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 руб. до 16 306 руб. Однако 16 октября ФАС согласовала предельную цену на «Фавипиравир», в результате чего цена на него должна снизиться как минимум вдвое, сообщает РИА ФАН. Упаковка лекарства будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Алиев исключил проведение референдума в Нагорном Карабахе
- В Кремле выразили сожаление, что Армения и Азербайджан не соблюдают перемирие
- Ученый предрек проблемы Петербургу к концу 21 века из-за глобального потепления
- Советник Трампа пообещал оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы
- Защита Ефремова потребовала провести новую экспертизу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru