Ученые нашли способ снизить цену на лекарство от COVID-19

Специалист отметил, что количество стадий синтеза можно снизить, правильно подбирая сырьевые материалы. Сейчас уже удалось снизить количество стадий до 5–6, в то время как ранее использовалось 9.

На завершение исследований потребуется от трех до четырех месяцев, передает ТАСС.

В настоящее время розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 руб. до 16 306 руб. Однако 16 октября ФАС согласовала предельную цену на «Фавипиравир», в результате чего цена на него должна снизиться как минимум вдвое, сообщает РИА ФАН. Упаковка лекарства будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.

