Ученые: эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca со временем снижается
Британские ученые заявили о снижении эффективности вакцин против коронавируса Pfizer и AstraZeneca через три месяца после их применения.
Они пришли к выводу, что тем, кто прививался вакциной Pfizer, может понадобиться еще и «бустерная прививка».
В рамках исследований ученые из Оксфорда установили, что вакцинация Pfizer эффективна на 85%, а AstraZeneca обеспечивает защиту лишь на 68%.
При этом, спустя три месяца после второй прививки эффективность Pfizer падает до 75%, а AstraZeneca - до 61%.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник Лайт» повышает уровень защиты против штамма «дельта» для тех, кто сделал две прививки препаратом Pfizer.
При этом он оценил предварительную эффективность Pfizer против «дельта»-штамма COVID-19 в 40%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru