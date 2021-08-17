Гинцбург заявил об эффективности вакцинации «Спутником» и Pfizer

«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител», — сказал Гинцбург.

Он оценил предварительную эффективность Pfizer против «дельты» около 40%.

Ранее РФПИ предложил компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола.

