Гинцбург заявил об эффективности вакцинации «Спутником» и Pfizer
Вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» российского производства повышает уровень защиты против штамма «дельта» для тех, кто сделал две прививки препаратом Pfizer, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител», — сказал Гинцбург.
Он оценил предварительную эффективность Pfizer против «дельты» около 40%.
Ранее РФПИ предложил компании Pfizer использовать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru