Ученые доказали безопасность щелчков в пальцах в плане артрита
Щелчки в пальцах рук, как правило, не несут никакого вреда здоровью, вопреки мнению о том, что это может свидетельствовать о риске развития артрита или повреждения суставов. Об этом рассказал «ФедералПресс» лектор российского общества «Знание», врач травматолог-ортопед Артур Шамселов.
По словам специалиста, основная причина щелчков – это, так называемая, кавитация внутри сустава, капсула которого содержит синовиальную жидкость, выполняющую функцию смазки.
При резком растяжении сустава давление внутри капсулы падает, и растворенные в жидкости газы образуют пузырьки. Как раз они и схлопываются с таким звуком. Как подчеркнул Шамселов, данная физиологическая особенность не связана с повреждением тканей.
Врач Дональд Унгер в свое время даже получил Шнобелевскую премию за изучение этого явления. Он в течении полувека щелкал суставами исключительно левой руки, чтобы понять, не приведет ли это к артриту. В итоге заболевание так и не возникло. В целом и другие исследования подтвердили отсутствие связи между привычкой щелкать пальцами и заболеваниями суставов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru