Ученые доказали безопасность щелчков в пальцах в плане артрита

Щелчки в пальцах рук, как правило, не несут никакого вреда здоровью, вопреки мнению о том, что это может свидетельствовать о риске развития артрита или повреждения суставов. Об этом рассказал «ФедералПресс» лектор российского общества «Знание», врач травматолог-ортопед Артур Шамселов.

По словам специалиста, основная причина щелчков – это, так называемая, кавитация внутри сустава, капсула которого содержит синовиальную жидкость, выполняющую функцию смазки.