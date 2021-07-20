Уайт рассказал о хроническом артрите Макгрегора

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что знал о проблеме с лодыжкой у бойца ММА Конора Макгрегора. Уайт сообщил Fox News, что она вызвана хроническим артритом спортсмена.

Макгрегор перенес операцию после боя с Порье

Он отметил, что боец жаловался на лодыжку последние пару лет и просил разрешить ему перевязывать ее перед боями. Спортивная комиссия штата Невада одобрила его просьбу, однако Конор этим не воспользовался, пишут «Известия».

Ирландец Конор Макгрегор травмировался в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Макгрегор оступился в конце первого раунда и сломал левую ногу. Спортсмена унесли на носилках, победу присудили Порье.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Википедия
ТЕГИ:СШАСпортКонор Макгрегор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры