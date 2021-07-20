Уайт рассказал о хроническом артрите Макгрегора
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что знал о проблеме с лодыжкой у бойца ММА Конора Макгрегора. Уайт сообщил Fox News, что она вызвана хроническим артритом спортсмена.
Он отметил, что боец жаловался на лодыжку последние пару лет и просил разрешить ему перевязывать ее перед боями. Спортивная комиссия штата Невада одобрила его просьбу, однако Конор этим не воспользовался, пишут «Известия».
Ирландец Конор Макгрегор травмировался в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Макгрегор оступился в конце первого раунда и сломал левую ногу. Спортсмена унесли на носилках, победу присудили Порье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Сбившая насмерть двоих детей москвичка признала вину
- Уайт рассказал о хроническом артрите Макгрегора
- Врач рассказал, сколько длится постковидный синдром
- Вильфанд предупредил москвичей о скором похолодании
- В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации
- СМИ: По президентскому дворцу в Афганистане нанесли ракетный удар
- На одном из заводов в Китае произошел взрыв
- Российское посольство предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе
- Порошенко обещает отобрать Крым за год
- Назван способ не потерять деньги в банке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru