Уайт рассказал о хроническом артрите Макгрегора

Он отметил, что боец жаловался на лодыжку последние пару лет и просил разрешить ему перевязывать ее перед боями. Спортивная комиссия штата Невада одобрила его просьбу, однако Конор этим не воспользовался, пишут «Известия».

Ирландец Конор Макгрегор травмировался в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Макгрегор оступился в конце первого раунда и сломал левую ногу. Спортсмена унесли на носилках, победу присудили Порье.

