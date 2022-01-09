Ученые: антитела после коронавируса могут атаковать здоровые клетки

По словам экспертов, через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от COVID-19, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Так, у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода ученые выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Тем временем, ученые из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от COVID-19, которая могла бы обеспечить пожизненный иммунитет организму человека. Группу исследователей возглавляет профессор Митинори Кохара. Клинические испытания препарата намечены на 2023 год.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что новую вакцину от коронавируса — «Конвасэл» могут зарегистрировать в России до конца первого квартала 2022 года.

