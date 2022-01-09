Ученые: антитела после коронавируса могут атаковать здоровые клетки

Антитела, возникающие у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей человеческого организма, сообщает Journal of Translational Medicine со ссылкой на группу исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе.

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По словам экспертов, через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от COVID-19, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Так, у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода ученые выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Тем временем, ученые из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от COVID-19, которая могла бы обеспечить пожизненный иммунитет организму человека. Группу исследователей возглавляет профессор Митинори Кохара. Клинические испытания препарата намечены на 2023 год.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что новую вакцину от коронавируса — «Конвасэл» могут зарегистрировать в России до конца первого квартала 2022 года.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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