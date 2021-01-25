У «Спутник V» обнаружили новое противопоказание

В ней отмечается, что из-за недостаточной изученности препарата на данный момент вакцинация может представлять опасность для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также со злокачественными новообразованиями, передает Ura.ru.

Между тем, иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев сообщил, что появление нового коронавируса - более опасное явление, чем мутация существующих штаммов, передает РИА ФАН.

