У «Спутник V» обнаружили новое противопоказание
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» нужно с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями. Такая информация содержится в новой редакции инструкции к препарату, сообщает РИА Новости.
В ней отмечается, что из-за недостаточной изученности препарата на данный момент вакцинация может представлять опасность для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также со злокачественными новообразованиями, передает Ura.ru.
Между тем, иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев сообщил, что появление нового коронавируса - более опасное явление, чем мутация существующих штаммов, передает РИА ФАН.
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