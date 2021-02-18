У половины госпитализированных с коронавирусом диагностированы проблемы с сердцем

Более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой коронавируса, после выписки диагностируют серьезные повреждения сердца, пишет European Heart Journal со ссылкой на британских ученых.

По словам ученых, многие пациенты, особенно с тяжелой формой COVID-19, во время критической фазы болезни, имеют повышенный уровень тропонина — белка, который выделяется в кровь, когда артерия заблокирована или есть воспаление. Эксперты считают этот белок маркером повреждения сердца.

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Примерно через месяц у половины из выписавшихся из больниц с помощью магнитно-резонансной томографии исследователи выявили серьезные повреждения сердца. Наиболее частой формой сердечных травм были рубцы или повреждения сердечной мышцы.

Как сообщалось, ученые выясняют, есть ли связь между группой крови человека, вероятностью заболевания коронавирусом и тяжестью его протекания. Известно, что среди заболевших COVID-19 меньше всего людей с I группой крови.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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