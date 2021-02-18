У половины госпитализированных с коронавирусом диагностированы проблемы с сердцем

Более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой коронавируса, после выписки диагностируют серьезные повреждения сердца, пишет European Heart Journal со ссылкой на британских ученых.

По словам ученых, многие пациенты, особенно с тяжелой формой COVID-19, во время критической фазы болезни, имеют повышенный уровень тропонина — белка, который выделяется в кровь, когда артерия заблокирована или есть воспаление. Эксперты считают этот белок маркером повреждения сердца.