Врач: коронавирус и группа крови взаимосвязаны

Ученые выясняют, есть ли связь между группой крови человека, вероятностью заболевания коронавирусом и тяжестью его протекания, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача общей практики Европейского Медицинского Центра Анну Кулинкович.

По ее словам, данные проведенных исследований пока не позволяют делать однозначные выводы, хотя имеются данные о наличии определенных тенденций. Так уже известно, что среди заболевших COVID-19 меньше всего людей с I группой крови. По данным врача, чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови.