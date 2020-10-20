Тысячи доз вакцины «Спутник V» поступили в гражданский оборот

Несколько тысяч доз вакцины «Спутник V» уже поступили в гражданский оборот. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что вакциной сейчас прививают медиков, работающих в «красной зоне», пишет РИА Новости.

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Ранее во вторник, 20 октября, стало известно, что масштабная вакцинация россиян препаратом «Спутник V» планируется в конце ноября. Об этом заявил гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. Он добавил, что сейчас для производства препарата задействованы 5 площадок.

Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, напоминает телеканал 360.


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЭпидемияПрививкаКоронавирусВакцина
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