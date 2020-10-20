Мантуров допустил запуск производства третьей COVID-вакцины до конца года
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство третьей российской вакцины от коронавируса может начаться уже в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
По словам министра, в настоящее время перспективной вакциной, уже запущенной в производство, является «Спутник V» центра им. Гамалеи, затем на очереди «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». К результатам исследований третьего препарата от центра имени Чумакова, промышленность РФ должна подключиться до конца года.
Мантуров отметил, что в мире, в той или иной стадии разработки, находятся около 180 вакцин против COVID-19. На Россию приходится порядка 10% от этого объёма.
В данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Центр им. Чумакова Российской академии наук 19 октября объявил о старте клинических испытаний своего препарата. Генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов заявил, что испытания вакцины планируют завершить к концу 2020 года
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