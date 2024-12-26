Главный диетолог Тутельян: В Новый год можно есть все, но умеренно

По его словам, главное - соблюдать умеренность и не переедать, даже если нет никаких проблем со здоровьем. Также не следует голодать перед застольем.

«Последовательность блюд не играет большой роли... Обычно мы начинаем с закуски, потом более серьёзное, а потом фрукты, овощи, сладкое», - подчеркнул Тутельян.

Он также добавил, что во время праздничного застолья не нужно злоупотреблять алкоголем.

Ранее главврач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец заявил, что 31 декабря рацион должен соответствовать обычному - с завтраком, обедом и ужином, сообщает RT.